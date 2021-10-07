Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! В 4 раунде под названием Знай наших команды будут угадывать известных актеров, певцов, телеведущих, научных, культурных деятелей и предпринимателей. В команде мужчин за всех будет отдуваться Андрей Рыбак, который назовет практически всех известных персон. А как с задачей справятся девушки?

В шоу Хто зверху? 2021 сезон 7 Леся Никитюк впервые расскажет о своих чувствах и признается в любви Сергею Притуле. Как на это отреагирует капитан мужчин? Ответит ли он ей взаимностью? Не пропусти романтический момент шоу, который растрогает до глубины души, – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 1 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон