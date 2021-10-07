Смотри онлайн новое противостояние женщин и мужчин в шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на Новом канале. На этот раз будет очень творческий и музыкальный состав команд. На стороне Сергея Притулы будут играть Дмитрий Танкович, Андрей Рыбак и Тамерлан. На стороне Леси Никитюк – Оля Цибульская, Алена Омаргалиева и DJ NANA. Кто победит? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

В первом раунде под названием Руки-Ноги команда девушек сработает очень слаженно, а Оля Цибульская покажет мастер класс по составлению слов. Как с задачей справятся мужчины? Почему в их команде начнется хаос? Не пропусти интересный конкурс – смотри онлайн 7 выпуск шоу Хто зверху? 11 сезон.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон