Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 7 выпуск от 07.10.2021 на сайте Нового канала! Прямо сейчас игроки сыграют в игру Правда или ложь. По одному участнику от команды будут выходить в центр и рассказывать о себе невероятные, шокирующие и интересные факты. Задача соперника – отличить ложь от правды.

В 6 раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 7 Леся Никитюк расскажет, что ей предлагали баллотироваться на пост городского головы Хмельницкого. Поверит ли ей Дмитрий Танкович? Не пропусти интересные факты и истории из жизни звезд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 7.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон