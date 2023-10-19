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Выпуск 4. Раунд 8. Участники зарабатывают на хлеб с икрой. Хто зверху? Сезон 12

Смотри онлайн финал Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск на Новом канале! В этом выпуске все участники переоделись в кусочки хлеба. По условиям раунда они должны были собрать на свои костюмы игрушечную красную икру и отнести ее своим капитанам. Капитаны обдирают икру с костюмов участников и складывают каждый на свою тарелку. У какой команды в конце конкурса будет больше икры на тарелке, та и победила. Кто оказался быстрее, собрал больше икринок и забрал главный денежный приз? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху 12 сезон 4 выпуск от 19.10.2023.

Смотрите онлайн выпуск 4 Хто зверху 2023

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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