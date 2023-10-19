Смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск на Новом канале! В раунде По губам обе команды превзошли сами себя, поэтому судье пришлось выбирать лучших из лучших. Конечно, не обошлось и без ошибок. Даша Астафьева очень долго угадывала слово пар, а Богдан Богданович думал о слойке вместо плойки. Оля Полякова показала, что для нее этот конкурс очень легкий, ведь она многие слова угадывала сразу и безошибочно. Кто оказался рекордсменом по количеству угаданных слов? И какая команда в итоге выиграла? Узнай прямо сейчас, кто лучше читает по губам – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск от 19.10.2023.

Смотрите онлайн выпуск 4 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 3 раунд выпуск 4 Хто зверху 12 сезон