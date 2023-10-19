Смотри раунд Кто я? в шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск на Новом канале! В 4 раунде участники угадывали, какой персонаж нарисован на ширме, за которую они зашли. Богдан Богданович даже спросил, ходит ли его герой в церковь, ведь ему пришлось встать на колени для того, чтобы вставить голову в проем. Богдан Богданович в этом раунде угадывал, что он Ивасик-Телесик. Насколько хорошо водитель знает украинские сказки? Узнай прямо сейчас!

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Смотрите онлайн 5 раунд выпуск 4 Хто зверху 12 сезон