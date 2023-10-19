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19 октября

Выпуск 4. Раунд 4. Богдан Богданович попал в сказку. Хто зверху? Сезон 12

Смотри раунд Кто я? в шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск на Новом канале! В 4 раунде участники угадывали, какой персонаж нарисован на ширме, за которую они зашли. Богдан Богданович даже спросил, ходит ли его герой в церковь, ведь ему пришлось встать на колени для того, чтобы вставить голову в проем. Богдан Богданович в этом раунде угадывал, что он Ивасик-Телесик. Насколько хорошо водитель знает украинские сказки? Узнай прямо сейчас!

Оля Полякова угадывала, что она Андрей Ярмоленко. Когда певица перечислила все привычные варианты – актеры, певцы, политики и персонажи – у нее закончились версии. Угадала ли она, что она известный спортсмен? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск от 19.10.2023.

Смотрите онлайн выпуск 4 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 5 раунд выпуск 4 Хто зверху 12 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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