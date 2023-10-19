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19 октября

Выпуск 4. Раунд 6. Евгений Клопотенко рассказал о своих талантах. Хто зверху? Сезон 12

Узнай в раунде Правда или ложь Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск новые неизвестные факты о звездах. Но не все эти факты будут правдой, так что смотри внимательно. Евгений Клопотенко признался в том, что он может одновременно читать и писать разные тексты. Сможет ли он доказать, что у него есть такие таланты? Узнай прямо сейчас! Правда ли, что Богдан Богданович однажды использовал курицу вместо GPS? Оля Полякова рассказала о своем детстве – бабушка готовила куриный суп и всегда клала внучке в тарелку целую голову петуха. Правда ли это? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск.

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Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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