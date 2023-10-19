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Выпуск 4. Раунд 3. Оля Полякова угрожает судье. Хто зверху? Сезон 12

Смотри в шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск, за что Оля Полякова начала угрожать судье и подействовало ли это на ход игры. В конкурсе Пять слов команды угадывали песни, открывая слова по одному. Сначала девушкам очень повезло, ведь они с первого же слова начали догадываться, с каким треком имеют дело, а вот с зарубежными треками угадывать оказалось намного сложнее. Оля Полякова в итоге не выдержала и попросила, чтобы парням тоже попадались английские песни, ведь это сильно усложняет задание! А Лесе Никитюк так не понравилось открытое слово в одной из песен, что она попросила закрыть его обратно. Какая команда угадала больше песен? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск.

Смотрите онлайн выпуск 4 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 4 раунд выпуск 4 Хто зверху 12 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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