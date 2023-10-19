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19 октября

Выпуск 4. Раунд 1. Богдан Богданович подкупил судью. Хто зверху? Сезон 12

Смотри онлайн первый раунд Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск, в котором Богдан Богданович, Амадор Лопес и Евгений Клопотенко бросили вызов женской команде. На стороне Леси Никитюк играют Даша Астафьева, Оля Полякова и Оля Цибульская. Смотри прямо сейчас, какая команда оказалась быстрее, умнее и сильнее!

В раунде Руки-ноги парни целую вечность собирали слово «тиждень» и едва не переломали реквизит в студии. Пришлось ли им платить штраф и согласился ли судья взять мед от Богдана Богдановича? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск.

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Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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