В шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск участники отвечали на вопросы в раунде Мужчина или женщина. Даша Астафьева ненавидит этот конкурс, поэтому именно ее позвали от женской команды. Но у Даши уже есть тактика, как правильно держаться. Знает ли она, кто придумал Polaroid, кто испытывал Соломона и чья ретроградность все портит? Узнай прямо сейчас!

От мужской команды на стеклянную доску отправился Амадор Лопес. Знает ли он, кто родился из головы Зевса и в чью честь названа Национальная опера Украины? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск.

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