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19 октября

Выпуск 4. Раунд 7. Даша Астафьева и ретроградный Меркурий. Хто зверху? Сезон 12

В шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск участники отвечали на вопросы в раунде Мужчина или женщина. Даша Астафьева ненавидит этот конкурс, поэтому именно ее позвали от женской команды. Но у Даши уже есть тактика, как правильно держаться. Знает ли она, кто придумал Polaroid, кто испытывал Соломона и чья ретроградность все портит? Узнай прямо сейчас!

От мужской команды на стеклянную доску отправился Амадор Лопес. Знает ли он, кто родился из головы Зевса и в чью честь названа Национальная опера Украины? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск.

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Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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