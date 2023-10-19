У шоу Хто зверху? 12 сезон 4 випуск учасники відповідали на запитання в раунді Чоловік чи жінка. Даша Астаф'єва ненавидить цей конкурс, тож саме її покликали від жіночої команди. Але Даша вже має тактику, як правильно триматися. Чи знає вона, хто придумав Polaroid, хто випробував Соломона і чия ретроградність усе псує? Дізнайся просто зараз!

Від чоловічої команди на скляну дошку вирушив Амадор Лопес. Чи знає він, хто народився з голови Зевса і на чию честь названо Національну оперу України? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск.

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