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19 жовтня

Хто зверху? Сезон 12. Випуск 4 від 19.10.2023

Дивись онлайн перший раунд Хто зверху? 12 сезон 4 випуск, в якому Богдан Богданович, Амадор Лопес та Євген Клопотенко кинули виклик жіночій команді. На боці Лесі Нікітюк грають Даша Астаф'єва, Оля Полякова та Оля Цибульська. Дивись просто зараз, яка команда виявилася швидшою, розумнішою та сильнішою!

У раунді Руки-ноги хлопці цілу вічність збирали слово «тиждень» і мало не переламали реквізит у студії. Чи довелося їм сплачувати штраф і чи погодився суддя взяти мед від Богдана Богдановича? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск.

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