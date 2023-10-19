Дивися онлайн фінал Хто зверху? 12 сезон 4 випуск на Новому каналі! У цьому випуску всі учасники переодяглися в шматочки хліба. За умовами раунду, вони мали зібрати на свої костюми іграшкову червону ікру та віднести її своїм капітанам. Капітани обдирають ікру з костюмів учасників та складають кожен на свою тарілку. Яка команда наприкінці конкурсу матиме більше ікри на тарілці, та й перемогла. Хто виявився швидшим, зібрав більше ікринок і забрав головний грошовий приз? Дізнайся прямо зараз – дивися Хто зверху 12 сезон 4 випуск від 19.10.2023.

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023