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19 жовтня

Випуск 4. Раунд 8. Учасники заробляють на хліб з ікрою. Хто зверху? Сезон 12

Дивися онлайн фінал Хто зверху? 12 сезон 4 випуск на Новому каналі! У цьому випуску всі учасники переодяглися в шматочки хліба. За умовами раунду, вони мали зібрати на свої костюми іграшкову червону ікру та віднести її своїм капітанам. Капітани обдирають ікру з костюмів учасників та складають кожен на свою тарілку. Яка команда наприкінці конкурсу матиме більше ікри на тарілці, та й перемогла. Хто виявився швидшим, зібрав більше ікринок і забрав головний грошовий приз? Дізнайся прямо зараз – дивися Хто зверху 12 сезон 4 випуск від 19.10.2023.

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 4 від 19.10.2023
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