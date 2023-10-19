Дивись у шоу Хто зверху? 12 сезон 4 випуск, як хлопці та дівчата виконують завдання одне одного. Хлопців у цьому раунді чекала на естафету з манікюром. Всім хлопцям наклеїли накладні нігті, щоб вони відчули, як це – бути жінкою. Кожен член команди мав зав'язати шнурки, зібрати монети та покласти їх у гаманець, а потім відкрити банку із солодкою водою. Головна умова – у жодному разі не зламати нігті. Чи змогли хлопці подолати манікюр? Дізнайся просто зараз.

Дівчата в 4 випуску Хто зверху? 2023 пролазили під турнікетом так, щоб не потрапити на камеру вахтерки. При цьому їм не можна було втратити букет, пакет та велику плюшеву іграшку. Хто найкраще замаскувався? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 6 раунд випуск 4 Хто зверху 12 сезон