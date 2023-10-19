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19 жовтня

Випуск 4. Раунд 4. Богдан Богданович потрапив у казку. Хто зверху? Сезон 12

Дивись раунд Хто я? у шоу Хто зверху? 12 сезон 4 випуск на Новому каналі! У 4 раунді учасники вгадували, який персонаж намальований на ширмі, за яку вони зайшли. Богдан Богданович навіть спитав, чи ходить його герой до церкви, адже йому довелося стати на коліна для того, щоб вставити голову в отвір. Богдан Богданович у цьому раунді вгадував, що він Івасик-Телесик. Як добре водій знає українські казки? Дізнайся просто зараз!

Оля Полякова вгадувала, що вона Андрій Ярмоленко. Коли співачка перерахувала всі звичні варіанти – актори, співаки, політики та персонажі – у неї закінчилися версії. Чи вона вгадала, що вона відомий спортсмен? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск від 19.10.2023.

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 5 раунд випуск 4 Хто зверху 12 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 4 від 19.10.2023
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