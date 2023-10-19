Дивись у шоу Хто зверху? 12 сезон 4 випуск, за що Оля Полякова почала погрожувати судді і чи це вплинуло на хід гри. У конкурсі П'ять слів команди вгадували пісні, відкриваючи слова по одному. Спочатку дівчатам дуже пощастило, адже вони з першого ж слова почали здогадуватися, з яким треком мають справу, а от із зарубіжними треками вгадувати виявилося набагато складніше. Оля Полякова зрештою не витримала і попросила, щоб хлопцям теж траплялися англійські пісні, адже це дуже ускладнює завдання! А Лесі Нікітюк так не сподобалося відкрите слово в одній із пісень, що вона попросила закрити його назад. Яка команда вгадала більше пісень? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск.

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Дивіться онлайн 4 раунд випуск 4 Хто зверху 12 сезон