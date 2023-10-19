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19 жовтня

Випуск 4. Раунд 2. Суддя обирає золотий рот програми. Хто зверху? Сезон 12

Дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск на Новому каналі! У раунді По губах обидві команди перевершили самі себе, тому судді довелося обирати найкращих. Звісно, не обійшлося й без помилок. Даша Астаф'єва дуже довго вгадувала слово пар, а Богдан Богданович думав про слойку замість плойки. Оля Полякова показала, що для неї цей конкурс дуже легкий, адже вона багато слів вгадувала одразу й безпомилково. Хто виявився рекордсменом за кількістю вгаданих слів? І яка команда зрештою виграла? Дізнайся просто зараз, хто краще читає по губах – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск від 19.10.2023.

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023

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Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 4 від 19.10.2023
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