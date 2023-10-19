Дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск на Новому каналі! У раунді По губах обидві команди перевершили самі себе, тому судді довелося обирати найкращих. Звісно, не обійшлося й без помилок. Даша Астаф'єва дуже довго вгадувала слово пар, а Богдан Богданович думав про слойку замість плойки. Оля Полякова показала, що для неї цей конкурс дуже легкий, адже вона багато слів вгадувала одразу й безпомилково. Хто виявився рекордсменом за кількістю вгаданих слів? І яка команда зрештою виграла? Дізнайся просто зараз, хто краще читає по губах – дивися Хто зверху? 12 сезон 4 випуск від 19.10.2023.

Дивіться онлайн випуск 4 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 3 раунд випуск 4 Хто зверху 12 сезон