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19 октября

Выпуск 4. Раунд 5. Парни учатся жить с маникюром. Хто зверху? Сезон 12

Смотри в шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск, как парни и девушки выполняют задания друг друга. Парней в этом раунде ожидала эстафета с маникюром. Всем парням наклеили накладные ногти, чтобы они почувствовали, каково это – быть женщиной. Каждый член команды должен был завязать шнурки, собрать монеты и сложить их в кошелек, а потом открыть банку со сладкой водой. Главное условие – ни в коем случае не сломать ногти. Смогли ли парни справится с маникюром? Узнай прямо сейчас.

Девушки в 4 выпуске Хто зверху? 2023 пролезали под турникетом так, чтобы не попасть на камеру вахтерши. При этом им нельзя было потерять букет, пакет и большую плюшевую игрушку. Кто лучше всех замаскировался? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск

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Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 4 от 19.10.2023
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