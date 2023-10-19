Смотри в шоу Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск, как парни и девушки выполняют задания друг друга. Парней в этом раунде ожидала эстафета с маникюром. Всем парням наклеили накладные ногти, чтобы они почувствовали, каково это – быть женщиной. Каждый член команды должен был завязать шнурки, собрать монеты и сложить их в кошелек, а потом открыть банку со сладкой водой. Главное условие – ни в коем случае не сломать ногти. Смогли ли парни справится с маникюром? Узнай прямо сейчас.

Девушки в 4 выпуске Хто зверху? 2023 пролезали под турникетом так, чтобы не попасть на камеру вахтерши. При этом им нельзя было потерять букет, пакет и большую плюшевую игрушку. Кто лучше всех замаскировался? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 4 выпуск

Смотрите онлайн выпуск 4 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 6 раунд выпуск 4 Хто зверху 12 сезон