Выпуск 4. Раунд 1. Парни потерялись в октябре. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 2. Раунд, в котором соперники шепчут на ушко странные слова. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 3. Зажигательные музыкальные Крестики-нолики. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 4. Самый сложный раунд выпуска? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 5. Они осуществили мужскую мечту. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 6. Сюрстрёмминг на спор и японская баня: вся правда о звёздах. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 7. SKYLERR поразила всех! У парней нет шансов? Хто зверху? Сезон 14

16 октября

Смогут ли они найти выход? Смотри развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск. Этот финал тебя точно поразит! В восьмом раунде шоу Хто зверху? 2025 участники получают возможность удвоить заработанные во время игры баллы в случае победы. Поэтому есть шанс кардинально изменить ход соревнования – победителем может стать каждый.

На этот раз звёздные участники оказались в настоящем лабиринте, и только командная работа сможет привести их к победе. Почему финальный конкурс доведёт Наталку Денисенко до истерических криков? Как финал станет эпохальным камбэком, которого ещё не было в шоу Хто зверху? И кто же станет победителем сегодняшнего жаркого противостояния – мужчины или женщины? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем непредсказуемого, безумного финала.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск: смотреть от 16.10.2025
