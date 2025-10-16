Смогут ли они найти выход? Смотри развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск. Этот финал тебя точно поразит! В восьмом раунде шоу Хто зверху? 2025 участники получают возможность удвоить заработанные во время игры баллы в случае победы. Поэтому есть шанс кардинально изменить ход соревнования – победителем может стать каждый.

На этот раз звёздные участники оказались в настоящем лабиринте, и только командная работа сможет привести их к победе. Почему финальный конкурс доведёт Наталку Денисенко до истерических криков? Как финал станет эпохальным камбэком, которого ещё не было в шоу Хто зверху? И кто же станет победителем сегодняшнего жаркого противостояния – мужчины или женщины? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем непредсказуемого, безумного финала.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025