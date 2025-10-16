Встречай четвёртый выпуск шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон, в котором звёздные участники покажут себя с совершенно неожиданной стороны. В первом раунде Хто зверху? 2025 Руки-ноги игроки будут показывать слова с помощью рук и ног.

На этот раз снова не обошлось без сюрпризов. Участница женской команды, певица MamaRika, повредила ногу накануне во время концерта и физически не смогла принимать участие в конкурсе. Однако это не помешало девушкам, а жажда победы сделала своё дело. Как представительницы женской команды Хто зверху? 2025 4 выпуск вышли из этой сложной ситуации? Мужчины же настолько растерялись в первом командном конкурсе, что даже судья не смог сдержать смех! Почему парни потерялись в октябре и как это повлияло на ход игры? Смотри онлайн игровое шоу Хто зверху? 14 сезон, 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 2 раунд выпуск 4 Хто зверху? 14 сезон