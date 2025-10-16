Смотрите также
Выпуск 4. Раунд 2. Раунд, в котором соперники шепчут на ушко странные слова. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 1. Парни потерялись в октябре. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 3. Зажигательные музыкальные Крестики-нолики. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 4. Самый сложный раунд выпуска? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 5. Они осуществили мужскую мечту. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 6. Сюрстрёмминг на спор и японская баня: вся правда о звёздах. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 7. SKYLERR поразила всех! У парней нет шансов? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 8. Шокирующий финал сумасшедшей игры! Было по-настоящему жарко! Хто зверху? Сезон 14

16 октября

Такого ты ещё не видел! Во втором раунде игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск участники мужской команды довели Вову Дантеса до истерики. Парни установили очередной антирекорд, и эмоции капитана были на пределе. Чем всё закончилось? Об этом расскажет Хто зверху? 2025.

В раунде По губам участникам нужно было прочитать загаданное слово по губам своего капитана. И хотя парни уже второй конкурс пытаются наладить взаимодействие в команде, девушки быстро пользуются возможностью. Ты увидишь неподдельные эмоции от победы и поражения, которыми щедро делились звёздные участники. Какое слово из трех букв пытался сказать своим коллегам по команде Владимир Дантес? И почему игра девушек превратилась в сплошной хаос? Смотри онлайн развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

