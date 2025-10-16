Такого ты ещё не видел! Во втором раунде игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск участники мужской команды довели Вову Дантеса до истерики. Парни установили очередной антирекорд, и эмоции капитана были на пределе. Чем всё закончилось? Об этом расскажет Хто зверху? 2025.

В раунде По губам участникам нужно было прочитать загаданное слово по губам своего капитана. И хотя парни уже второй конкурс пытаются наладить взаимодействие в команде, девушки быстро пользуются возможностью. Ты увидишь неподдельные эмоции от победы и поражения, которыми щедро делились звёздные участники. Какое слово из трех букв пытался сказать своим коллегам по команде Владимир Дантес? И почему игра девушек превратилась в сплошной хаос? Смотри онлайн развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

