Раунд, в котором соперничество вышло на новый уровень! Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем самой эпичной игры в Крестики-нолики. Музыкальный конкурс в этот раз потребовал от игроков не только быстрой реакции и знаний в музыкальной сфере, но и нестандартного логического мышления. Ведь теперь нужно перехитрить соперников!

В третьем раунде шоу Хто зверху? 2025, 4 выпуск, звёздные участники должны играть в музыкальные Крестики-нолики. Каждая команда выбирает категорию песен и соответствующую клетку на игровом поле, а также должна первой успеть нажать кнопку, когда узнает мелодию песни. Но самое главное – правильно назвать имя исполнителя и саму композицию. Ты увидишь, что сделать это совсем не просто, а поспешность может сыграть с игроками злую шутку. Какая команда возьмёт верх в музыкальном конкурсе – мужчины или женщины? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 4 раунд выпуск 4 Хто зверху? 14 сезон