Выпуск 4. Раунд 4. Самый сложный раунд выпуска? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 1. Парни потерялись в октябре. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 2. Раунд, в котором соперники шепчут на ушко странные слова. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 3. Зажигательные музыкальные Крестики-нолики. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 5. Они осуществили мужскую мечту. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 6. Сюрстрёмминг на спор и японская баня: вся правда о звёздах. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 7. SKYLERR поразила всех! У парней нет шансов? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 8. Шокирующий финал сумасшедшей игры! Было по-настоящему жарко! Хто зверху? Сезон 14

16 октября

Такого трудного конкурса Кто я? давно не было! Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем эпического баттла участников в раунде Кто я? Ты увидишь настоящую драму напряжённого соревнования, когда дойти до победы – действительно невыполнимая миссия.

На этот раз представителям обеих команд шоу Хто зверху? 2025 в четвёртом раунде откровенно не повезёт с заданием. Кто же скрыт на картинке за таинственной ширмой? MamaRika даже пустит в ход свои женские чары. Но поможет ли это её команде победить? Нелёгкий конкурс завершится столь же непростым испытанием. Прервётся ли череда неудач мужской команды в этом конкурсе? И с каким феноменальным счётом звёздные участники завершат раунд? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск: смотреть от 16.10.2025
Новости проекта
Новости проекта
«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

10 октября
