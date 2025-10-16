Такого трудного конкурса Кто я? давно не было! Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем эпического баттла участников в раунде Кто я? Ты увидишь настоящую драму напряжённого соревнования, когда дойти до победы – действительно невыполнимая миссия.

На этот раз представителям обеих команд шоу Хто зверху? 2025 в четвёртом раунде откровенно не повезёт с заданием. Кто же скрыт на картинке за таинственной ширмой? MamaRika даже пустит в ход свои женские чары. Но поможет ли это её команде победить? Нелёгкий конкурс завершится столь же непростым испытанием. Прервётся ли череда неудач мужской команды в этом конкурсе? И с каким феноменальным счётом звёздные участники завершат раунд? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

