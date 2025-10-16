Смотрите также
16 октября

Раунд, в котором участники поменялись ролями. Смотри развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск, в котором мужчины выполняют женскую работу, а женщины – мужскую. Ты увидишь безумное перевоплощение, когда девушки погрузятся в мир парней и их мечты, а мужчины – в царство женской моды. Не пропусти!

В пятом раунде игрового шоу Хто зверху? 2025 участницы женской команды узнают то, о чём даже не догадывались. Что такое пенниборд, кикборд, гироскутер и рипстик? И как всё это связано с давними мальчишескими мечтами? Мужчинам же предстоит стать настоящими модными экспертами. Смогут ли они изменить ход игры и исправить позорный счёт предыдущих раундов? Смотри онлайн лучшее игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

10 октября
