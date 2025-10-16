Раунд, в котором самое сокровенное станет явным! Смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем самых безумных историй из жизни звёздных гостей. В шестом раунде участники будут рассказывать интересные факты о себе, но не всё из сказанного – правда. Соперникам предстоит определить: было или не было.

Игровое шоу Хто зверху? 2025 откроет звёзд с совершенно новой стороны. Ты услышишь феерическую историю о японской бане от Вовы Дантеса, экстремальном гастрономическом опыте Леси Никитюк, нюдсах певицы MamaRika, отправленных тайком от мужа и многом другом. Правда ли, что Тарас Цымбалюк считает все спектакли, в которых играет? Почему певец Volkanov назвал Криштиану Роналду своим поклонником? Кто из присутствующих звёзд перевозил крупные суммы денег в нижнем белье? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем невероятной лжи и искренней правды от звёздных участников.

