Выпуск 4. Раунд 6. Сюрстрёмминг на спор и японская баня: вся правда о звёздах. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 1. Парни потерялись в октябре. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 2. Раунд, в котором соперники шепчут на ушко странные слова. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 3. Зажигательные музыкальные Крестики-нолики. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 4. Самый сложный раунд выпуска? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 5. Они осуществили мужскую мечту. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 7. SKYLERR поразила всех! У парней нет шансов? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 8. Шокирующий финал сумасшедшей игры! Было по-настоящему жарко! Хто зверху? Сезон 14

16 октября

Раунд, в котором самое сокровенное станет явным! Смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем самых безумных историй из жизни звёздных гостей. В шестом раунде участники будут рассказывать интересные факты о себе, но не всё из сказанного – правда. Соперникам предстоит определить: было или не было.

Игровое шоу Хто зверху? 2025 откроет звёзд с совершенно новой стороны. Ты услышишь феерическую историю о японской бане от Вовы Дантеса, экстремальном гастрономическом опыте Леси Никитюк, нюдсах певицы MamaRika, отправленных тайком от мужа и многом другом. Правда ли, что Тарас Цымбалюк считает все спектакли, в которых играет? Почему певец Volkanov назвал Криштиану Роналду своим поклонником? Кто из присутствующих звёзд перевозил крупные суммы денег в нижнем белье? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и стань свидетелем невероятной лжи и искренней правды от звёздных участников.

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

10 октября
