Выпуск 4. Раунд 1. Парни потерялись в октябре. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 2. Раунд, в котором соперники шепчут на ушко странные слова. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 3. Зажигательные музыкальные Крестики-нолики. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 4. Самый сложный раунд выпуска? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 5. Они осуществили мужскую мечту. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 6. Сюрстрёмминг на спор и японская баня: вся правда о звёздах. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 4. Раунд 8. Шокирующий финал сумасшедшей игры! Было по-настоящему жарко! Хто зверху? Сезон 14

И талантливая, и умная! Смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск, в котором певица SKYLERR покорила всех не только талантом и харизмой, но и выдающимся умом. Её испытание стеклянной доской закончилось триумфально! Но у парней ещё есть шанс отыграться. Смогут ли они им воспользоваться?

Игровое шоу Хто зверху? 2025 подарит тебе незабываемые эмоции. Даже Леся Никитюк покраснела, смутилась и была вынуждена проводить конкурс, повернувшись спиной к сопернику. Что же произошло в студии? Ты будешь поражён! Главный холостяк страны Тарас Цымбалюк взбудоражил девушек горячим перформансом. Не пропусти самый жаркий раунд, который довёл представительниц женской команды до безумия. Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 4 выпуск и узнай, чем закончится этот провокационный раунд.

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

10 октября
