Смотрите седьмой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск, в котором участникам придется отвечать на вопросы, балансируя на стеклянной доске. Кто на этот раз справится лучше: мужчины или женщины?

От женской команды развлекательного шоу Хто зверху? 2024 участие примет непревзойденная Анна Тринчер, которая очарует капитана мужской команды своим видом. Но поможет ли ей это победить в конкурсе? И какими необычными методами воспользуется Сус для победы в раунде? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск от 21.11.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

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