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Выпуск 12. Как Бампер неожиданно спас команду? Раунд 3. Хто зверху? Сезон 13

В третьем раунде лучшего развлекательного шоу Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск мужчины и женщины возьмутся за отгадывание песен с пяти слов. Чем меньше слов откроет команда для распознавания песни, тем больше баллов она получит.

Начало третьего раунда шоу Нового канала Хто зверху? 2024 выдалось на удивление напряженным. Ведь мужчины и женщины сумели отгадать песню всего с помощью двух слов. Но какая команда сможет вырваться вперед и получить желаемые баллы за конкурс? Каким поступком Бампер удивил Богдана Шелудяка? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск от 21.11.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2024

Смотри онлайн 4 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон

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