На очереди пятый раунд развлекательного шоу для всей семьи Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск, в котором мужчины и женщины поменяются ролями. Не пропусти!

Сегодня женщинам в шоу Нового канала Хто зверху? 2024 нужно представить себя на месте любителей фантастики, ведь речь пойдет о трансформерах. Кто такие десептиконы и автоботы? И как выглядит Оптимус Прайм? Мужчины же окунутся в мир современных детских игрушек. Сиреноголовый, Килли Вилли, Киси Миси, Лалафанфан – говорят ли что-то мужчинам эти названия? Какая команда лучше справится с заданием: парни или девушки? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2024

Смотри онлайн 6 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон