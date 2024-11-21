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Смотри лучшее развлекательное шоу Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск, в котором мужчины и женщины сойдутся в принципиальном противостоянии. Не пропусти!

В первом раунде азартные мужчины: кулинар Евгений Клопотенко, автор зажигательных шуток Петр Супрун (Бампер) и его соавтор, коллега Сус во главе с любимым ведущим шоу Хто зверху? 2024 Богданом Шелудяком будут активно бороться за победу, составляя слова с помощью рук и ног. Очаровательная команда женщин: актриса Настя Евтушенко, певица и блогер Анна Тринчер, актриса, модель Виктория Маремуха во главе с неизменной Лесей Никитюк не будут отставать в упорстве в этом противостоянии. Кто же одержит желанную победу: мужчины или женщины? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск от 21.11.2024 и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2024

Смотри онлайн 2 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон

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