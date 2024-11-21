Смотри любимое шоу для всей семьи Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск второй раунд и узнай секрет чтения по губам. Ведь мужчинам и женщинам придется надеть наушники с музыкой и читать по губам своего капитана.

Женщины неуверенно начнут свою борьбу за победу во втором раунде шоу Хто зверху? 2024. Но удастся ли им изменить ход игры и собрать как можно больше отгаданных слов на своем счету? Почему для Виктории Маремухи слово пасека стало роковым? Как мужчины перепутали дедушку и суши? И как Сус бегемота превратил в паровоз? Смотрите онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск от 21.11.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

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Смотри онлайн 3 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон