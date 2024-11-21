Не пропусти шестой раунд развлекательного шоу Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск, в котором участники расскажут интересные личные факты и поделятся невероятными историями из жизни. Но что из сказанного чистая правда, а что - откровенная ложь?

Участники шоу Нового канала Хто зверху? 2024 удивят своими историями. Неужели на кухне ресторана Евгения Клопотенко действительно родила женщина? Лесю Никитюк пригласили играть главную роль в сериале Ксена - принцесса воин? Богдан Шелудяк работал помощником экстрасенса? И действительно ли Настя Евтушенко кладет зубок чеснока в нижнее белье перед каждым выступлением в театре? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2024

Смотри онлайн 7 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон