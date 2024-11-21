Смотри четвертый раунд развлекательного шоу для всей семьи Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск, в котором мужчины и женщины возьмутся за отгадывание известных персонажей и личностей.

Петр Бампер в четвертом раунде шоу Нового канала Хто зверху? 2024 решит судьбу мужской команды. Ведь ему придется взять на себя инициативу и задавать много наводящих вопросов, которые он упорно пытался заменить интересными историями из жизни. Что спасло мужскую команду от сокрушительного поражения? Неужели в ход пошли запрещенные методы? И почему девушки просили прощения у Леонардо ди Каприо? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 13 сезон 12 выпуск от 21.11.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2024

Смотри онлайн 5 раунд выпуск 12 Хто зверху? 13 сезон