Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на Новому каналі. У третьому раунді під назвою П’ять слів учасники відгадуватимуть рядки з пісень, які у зашифрованому вигляді з’являтимуться на екрані. Команди відкриватимуть по слову, допоки не здогадаються, як повністю виглядає рядок.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 8 у команді дівчат почнеться ретроградний Меркурій. А чоловіки без проблем відгадають пісню DOROFEEVA «gorit» та легендарний хіт гурту Metallica «Nothing else matters». Хто опиниться зверху в цьому раунді? Не пропусти музичний конкурс – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон