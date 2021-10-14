Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8 от 14.10.2021
14 октября

Костянтин Войтенко – головний тигр чоловічої команди. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на Новом канале. В третьем раунде под названием Пять слов участники будут отгадывать строки из песен, которые в зашифрованном виде будут появляться на экране. Команды будут открывать по слову, пока не догадаются, как полностью выглядит строка.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8 в команде девушек начнется ретроградный Меркурий. А мужчины без проблем отгадают песню DOROFEEVA «gorit» и легендарный хит группы Metallica «Nothing else matters». Кто окажется сверху в этом раунде? Не пропусти музыкальный конкурс – смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Костянтин Войтенко – головний тигр чоловічої команди. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 3
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