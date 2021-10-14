Не пропусти исторический финал – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! Всех участников закуют в кандалы. Их задача – найти ключ в куче перьев и освободить себя. Выигрывает та команда, которая быстрее избавится от большего количества наручников.

Финальный раунд шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8 точно войдет в историю. В шоке будут участники, гости и Верховный судья. Чем он будет особенным? Узнай прямо сейчас – смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон