Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде участники сыграют в Музыкального крокодила. Мужскую команду будет представлять Константин Войтенко. Он будет показывать песню «Жіноча сила». За сколько секунд мужчины отгадают хит TAYANNA? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Женскую сборную будет представлять Вера Кекелия. Ей выпадет зажигательная песня Артема Пивоварова «Моя ніч». Смогут ли девушки понять ее движения и быстрее мужчин назвать хит? Не пропусти интересную гендерную битву – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон