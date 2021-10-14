Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! В новой гендерной битве Сергей Притула возглавит команду, в которую войдут Тарас Цымбалюк, Константин Войтенко и Илья Кваша. Леся Никитюк вооружится женской поддержкой Анны Кошмал, Веры Кекелии и Яны Заец.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8 участники традиционно сыграют в конкурс Руки-Ноги. Какая из команд продемонстрирует слаженность и сплоченность и составит больше слов? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8.

Смотреть онлайн выпуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон