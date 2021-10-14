Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8 від 14.10.2021
14 жовтня

Дівчат відправили на пікнік, а чоловіків – у нічний клуб. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 5

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді під назвою Обмін ролями жіноча команда вирушить на пікнік. Зазвичай під час відпочинку на природі палатку ставлять і збирають чоловіки. Але в цьому раунді дівчатам доведеться самостійно скласти намет і запхати його в чохол. Хто з дівчат не зможе розібратися з конструкцією? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Команда чоловіків перенесеться у нічний клуб і спробує випити коктейль через гіперболізовані трубочки. Що з цього вийде? Не пропусти цікавий обмін ролями – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дівчат відправили на пікнік, а чоловіків – у нічний клуб. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 5
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