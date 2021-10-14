Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на Новому каналі! Традиційно перед фінальним конкурсом учасники позмагаються на скляній дошці та покажуть свою ерудицію. Сергій Притула викличе відповідати Анну Кошмал і запитає її про преферанс, італійську кухню, американські автомобілі та світові столиці.

У 7 раунді шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк влаштує перевірку Іллі Кваші. Чи зможе спортсмен назвати титул дружини Дмитра Комарова та пригадати, учасницею якого гурту колись була Бейонсе? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон