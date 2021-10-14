У четвертому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 команди відгадуватимуть знаменитих людей по фото. На екрані з’являтимуться українські та світові політики, телеведучі, актори, спортсмени, імена яких повинні назвати учасники. У команді дівчат трапиться дуже курйозна ситуація – вони не впізнають Іллю Квашу. Як учасник чоловічої команди відреагує на це? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 випуск 8.

Команді Сергія Притули доведеться відгадувати Вінсента ван Гога, Зигмунда Фрейда, Тома Круза, Лесю Нікітюк, Діму Коляденка та Віктора Павліка. Як чоловіки впораються із завданням? Хто переможе в цьому раунді? Дивись у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон