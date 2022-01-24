Смотри Хто зверху? 2022 спецвыпуск 15 – узнай, в каком спорте сильны любимые звезды! Кто из звезд украинского шоу-бизнеса силен в художественной гимнастике, а кто мог бы с легкостью стать тренером по аэробике? Узнай прямо сейчас!

Парни смотрелись совершенно роскошно в костюмах для аэробики в стиле 80-х, а Владимира Шумко в таком образе единогласно признали богом и королевой. А Константин Войтенко неожиданно оказался хорош в йоге, хотя прежде он не пробовал такие сложные балансы.

Чем еще удивили звезды в спортивном эпизоде? Смотри в шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 15 от 24.01.2022.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 14