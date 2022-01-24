Новый каналХто зверху?Спецвипуски
24 января

Константин Войтенко – гуру йоги. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 15. На спорте

Смотри Хто зверху? 2022 спецвыпуск 15 – узнай, в каком спорте сильны любимые звезды! Кто из звезд украинского шоу-бизнеса силен в художественной гимнастике, а кто мог бы с легкостью стать тренером по аэробике? Узнай прямо сейчас!

Парни смотрелись совершенно роскошно в костюмах для аэробики в стиле 80-х, а Владимира Шумко в таком образе единогласно признали богом и королевой. А Константин Войтенко неожиданно оказался хорош в йоге, хотя прежде он не пробовал такие сложные балансы.

Чем еще удивили звезды в спортивном эпизоде? Смотри в шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 15 от 24.01.2022.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 14

Константин Войтенко – гуру йоги. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 15. На спорте
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь