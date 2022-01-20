Смотри онлайн шоу Хто зверху? спецвыпуск 14 от 20.01.2022 на сайте Нового канала. Мимимишность этой программы будет просто зашкаливать. Прямо сейчас ты увидишь подборку самых интересных раундов с участием детей. В студию придет много активных и шумных мальчиков и девочек, которые будут бегать, прыгать и озорничать. Задача парней – сосчитать, сколько точно детей в студии. Не подведут ли их математические способности? Узнай прямо сейчас!

В 14 спецвыпуске Хто зверху? 2022 девушки будут раздавать оружие мальчикам-супергероям. Смогут ли они вспомнить, чем защищается Росомаха, Робин Гуд, Бэтмен и Ниндзя? Готов вспомнить лучшие раунды с детьми и зарядиться хорошим настроением? Смотри онлайн шоу Хто зверху? спецвыпуск 14 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 13