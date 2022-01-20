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20 января

Самые мимимишные раунды всех сезонов. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 14. #МИМИМИ

Смотри онлайн шоу Хто зверху? спецвыпуск 14 от 20.01.2022 на сайте Нового канала. Мимимишность этой программы будет просто зашкаливать. Прямо сейчас ты увидишь подборку самых интересных раундов с участием детей. В студию придет много активных и шумных мальчиков и девочек, которые будут бегать, прыгать и озорничать. Задача парней – сосчитать, сколько точно детей в студии. Не подведут ли их математические способности? Узнай прямо сейчас!

В 14 спецвыпуске Хто зверху? 2022 девушки будут раздавать оружие мальчикам-супергероям. Смогут ли они вспомнить, чем защищается Росомаха, Робин Гуд, Бэтмен и Ниндзя? Готов вспомнить лучшие раунды с детьми и зарядиться хорошим настроением? Смотри онлайн шоу Хто зверху? спецвыпуск 14 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 13

Самые мимимишные раунды всех сезонов. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 14. #МИМИМИ
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