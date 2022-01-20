Встречай танцевальные баттлы звезд – смотри онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 13 от 20.10.2022. Тебя ждет подборка лучших танцевальных раундов, которые пришлось пройти женской и мужской командам в развлекательном шоу!

Сергей Притула и Леся Никитюк за годы участия в шоу смогли открыть не только свой танцевальный потенциал, но звезд украинского шоу-бизнеса. В 13 спецвыпуске шоу Хто зверху? 2022 Евгений Кошевой покорил индийскую хореографию и стал звездой Болливуда. Дмитрий Шуров примерил на себя образ чирлидерши. Алла Костромичева стала Александром Усиком и станцевала легендарный гопак. А Даша Астафьева показала высший пилотаж, станцевав зажигательный пасадобль. Чем удивили другие селебритиз? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 13 от 20.10.2022 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 12