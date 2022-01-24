Новий каналХто зверху?Спецвыпуски
24 січня

Костянтин Войтенко – гуру йоги. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 15. На спорті

Дивись Хто зверху? 2022 спецвипуск 15 – дізнайся, в якому спорті сильні улюблені зірки! Хто із зірок українського шоу-бізнесу сильний у художній гімнастиці, а хто міг би легко стати тренером з аеробіки? Дізнайся просто зараз!

Хлопці виглядали розкішно в костюмах для аеробіки в стилі 80-х, а Володимира Шумка в такому образі одноголосно визнали богом і королевою. А Костянтин Войтенко несподівано виявився успішним у йозі, хоча раніше він не пробував такі складні баланси.

Чим ще здивували зірки у спортивному епізоді? Дивись у шоу Хто зверху? 2022 спецвипуск 15 від 24.01.2022.

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 14

Костянтин Войтенко – гуру йоги. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 15. На спорті
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь