Дивись Хто зверху? 2022 спецвипуск 15 – дізнайся, в якому спорті сильні улюблені зірки! Хто із зірок українського шоу-бізнесу сильний у художній гімнастиці, а хто міг би легко стати тренером з аеробіки? Дізнайся просто зараз!

Хлопці виглядали розкішно в костюмах для аеробіки в стилі 80-х, а Володимира Шумка в такому образі одноголосно визнали богом і королевою. А Костянтин Войтенко несподівано виявився успішним у йозі, хоча раніше він не пробував такі складні баланси.

Чим ще здивували зірки у спортивному епізоді? Дивись у шоу Хто зверху? 2022 спецвипуск 15 від 24.01.2022.

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 14