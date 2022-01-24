Дивись онлайн найкращі моменти шоу Хто зверху? спецвипуск 16 від 24.01.2022 на сайті Нового каналу! Ця програма буде дуже ефектною, адже у центрі уваги опиняться найгарячіші раунди всіх сезонів. Просто зараз ти побачиш, як дівчата та чоловіки танцюватимуть стриптиз. Хочеш дізнатися, яка з команд краще впорається із завданням?

Новий канал уміє робити приємні сюрпризи. У 16 спецвипуску шоу Хто зверху? дівчача команда відгадуватиме, яка модель спідньої білизни одягнена на сексуальних чоловіках. Чи зможуть дівчата не втратити голову та дати правильні відповіді? Не пропусти найгарячіші раунди усіх сезонів – дивись онлайн шоу Хто зверху? спецвипуск 16.

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 15