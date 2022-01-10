Дивися спецвипуски «Хто зверху?» з понеділка по четвер о 20:00 на Новому каналі!

Уже десять сезонів «Хто зверху?» дивує та розважає глядачів. Незмінно капітанами команд є Сергій Притула та Леся Нікітюк, а роль Пана Судді виконує Олександр Педан.

Правила проекту «Хто зверху?» залишаються незмінними. Жіноча та чоловіча команди гравців під проводом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають балів і з'ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчата? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.