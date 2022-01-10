Новый каналХто зверху?
10 января

Лучшее из лучшего! Анонс спецвыпусков «Хто зверху?» на Новом канале

Смотри спецвыпуски «Хто зверху?» с понеедельника по четверг в 20:00 на Новом канале!

Уже десять сезонов «Хто зверху?» удивляет и развлекает зрителей. Неизменно капитанами команд являются Сергей Притула и Леся Никитюк, а роль Господина Судьи исполняет Александр Педан.

Правила проекта «Хто зверху?» остаются неизменными. Женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Лучшее из лучшего! Анонс спецвыпусков «Хто зверху?» на Новом канале
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