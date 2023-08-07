Прем'єра нового сезону ігрового шоу «‎Хто зверху?» з Богданом Шелудяком і Лесею Нікітюк – 14 вересня о 20:00.

Цей сезон налічує 13 випусків. У кожному з них, як і зазвичай, гратимуть по шість українських знаменитостей – троє дівчат і троє чоловіків. За їхніми спинами глядач побачить групи підтримки – по 15 людей в кожної команди.

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Серед учасників «Хто зверху?» ми також побачимо і вже давно знайомі обличчя. Серед них Олена-Крістіна Лебідь, Юрій Ткач, Злата Огнєвіч, Алекс Якутов, Ксенія Мішина, Тарас Цимбалюк, Michelle Andrade, Рома Міщеряков, Олександра Заріцька, Арам Арзуманян та інші. А в одному з випусків у студії «Хто зверху?» навіть з'явиться Сергій Притула!

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