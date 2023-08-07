Премьера нового сезона игрового шоу «Хто зверху?» с Богданом Шелудяком и Лесей Никитюк – 14 сентября в 20:00.

Этот сезон насчитывает 13 выпусков. В каждом из них, как обычно, будут играть по шесть украинских знаменитостей – три девушки и трое мужчин. За их спинами зритель увидит группы поддержки – по 15 человек у каждой команды.

Как снимают «Хто зверху?»: новый ведущий и игроки, пение в бомбоубежище

Среди участников «Хто зверху?» мы также увидим и уже давно знакомые лица. Среди них Елена-Кристина Лебедь, Юрий Ткач, Злата Огневич, Алекс Якутов, Ксения Мишина, Тарас Цымбалюк, Michelle Andrade, Рома Мищеряков, Александра Зарицкая, Арам Арзуманян и другие. А в одном из выпусков в студии «Хто зверху?» даже появится Сергей Притула!

Смотри также:

Новый ведущий «Хто зверху?» отвечает на вопросы о себе