07 августа

«Или я сверху, или ты снизу!» Анонс нового сезона «Хто зверху?» с Богданом Шелудяком и Лесей Никитюк

Премьера нового сезона игрового шоу «Хто зверху?» с Богданом Шелудяком и Лесей Никитюк – 14 сентября в 20:00.

Этот сезон насчитывает 13 выпусков. В каждом из них, как обычно, будут играть по шесть украинских знаменитостей – три девушки и трое мужчин. За их спинами зритель увидит группы поддержки – по 15 человек у каждой команды.

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Среди участников «Хто зверху?» мы также увидим и уже давно знакомые лица. Среди них Елена-Кристина Лебедь, Юрий Ткач, Злата Огневич, Алекс Якутов, Ксения Мишина, Тарас Цымбалюк, Michelle Andrade, Рома Мищеряков, Александра Зарицкая, Арам Арзуманян и другие. А в одном из выпусков в студии «Хто зверху?» даже появится Сергей Притула!

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Новый каналХто зверху?
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